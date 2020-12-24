雲南省台辦邀請台灣路竹醫療和平會為墨江民眾義診，並為基層醫務人員進行業務培訓。（照片由雲南省台辦提供）

雲南省台辦協調資金為村民修建了9.1公里水泥路，極大便利了村民出行。（照片由雲南省台辦提供）

2015年8月，雲南省委台辦定點扶貧墨江哈尼族自治縣雅邑鎮雅邑村。5年來累計投入資金1000餘萬元（人民幣，以下同）推進定點扶貧工作，取得明顯成效，在省直機關定點扶貧考核中，雲南省委台辦連續多年被評為「好」。2016年，雅邑村順利退出貧困村系列；2020年，全村貧困人口全部出列，實現高質量脫貧。

扶貧濟困是中華民族的優良傳統，是全社會的共同責任。雲南省台辦充分發揮對台聯繫廣泛的獨特優勢，對接協調台胞台商、台資企業、台灣慈善團體、台灣媒體等參與捐款捐物、產業合作、醫療救助、宣傳報導等活動，形成脫貧攻堅合力。

雲南省台辦協調台資企業旺旺集團昆明分公司連續5年向雅邑鎮、雅邑村捐贈價值51.64萬元的物資。在墨江縣舉辦雲台農業產業合作推介會，邀請台灣農業考察團、台灣檸檬協會來墨江考察，組織墨江農業、經貿、科技考察團赴台交流，促進台灣與墨江產業合作，推動台灣資金、技術向墨江流動，拓寬墨江產業扶貧路子。

2018年墨江發生5.9級地震後，雲南省台辦協調台灣路竹和平醫療會組織31名醫務人員，到墨江開展5天的義診活動，為受災群眾免費看病2000餘人次，為100餘位基層醫務人員進行了業務培訓。

2020年，雲南省台辦組織策畫「奔向小康幸福路，扶貧攻堅話墨江」兩岸媒體採訪活動，邀請人民日報海外網、台灣東森新聞雲等媒體記者，圍繞「回歸之城、雙胞之家、哈尼之鄉」，通過短視頻和文字圖片，多角度、深層次、全方位展現墨江人文歷史，特別是脫貧攻堅取得的巨大成效。

(中時 )