【現場直播】大陸國台辦例行新聞發布會｜2020.12.30

台灣民眾票選「疫」字為2020年代表漢字。大陸國台辦發言人朱鳳蓮對此表示，連續5年的台灣年度代表字都是表達負面情緒的字，「這說明了什麼問題呢？也希望民進黨當局認真反思。」

台灣2020代表字評選結果日前在台北揭曉。疫情的「疫」字以三分之一票數當選台灣2020年度代表漢字。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮回顧，從2016年的「苦」，2017年的「茫」，2018年的「翻」，2019年的「亂」，到2020年的「疫」，連續5年都是表達負面情緒的字當選台灣年度代表字。

「這說明了什麼問題呢？是不是一定程度上反映了台灣民眾對島內現狀的不滿和對兩岸關係前景的擔憂？」朱鳳蓮表示，大陸方面看到台灣媒體已有很多解讀，也希望民進黨當局認真反思。

此外，立法院民進黨團日前挾人數優勢，強行通過包含進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令。朱鳳蓮表示，這說明民進黨關注的只是一黨之私，並不真正關心台灣民眾的切身利益。

朱鳳蓮表示，台灣多數民眾從一開始就反對開放進口含有萊克多巴胺的美豬、美牛，不能接受以健康為代價進口有問題隱患的農畜產品。正如台灣輿論所指出的那樣，民進黨在上台之前強烈反對進口「萊牛」，而在上台之後卻開放進口「萊豬」，這是典型的「髮夾彎」。說明民進黨關注的只是一黨之私，並不真正關心台灣民眾的切身利益。

「上次發佈會我們已經說過，根據《食品安全法》等規定，大陸不允許進口含有萊克多巴胺的豬肉牛肉以及製品。」朱鳳蓮表示，大陸將採取有效措施防止不符合要求的肉製品流入。

(中時 )