記者會後黃捷步出會議室，罷捷團體高聲呼喊，雙方正面衝突，議會駐衛警趕緊圍圈保護黃捷離開。（林宏聰攝）

罷捷發言人徐尚賢得到消息，也帶人直衝議會，在黃捷開記者會的會議室門外守候，不時舉牌「毒豬傷害老百姓，黃捷落跑沒人性」要求辯論。（林宏聰攝）

罷免高市議員黃捷2月6日即將投票，民進黨立委許智傑與在地議員5日開記者會，表面談鳳山願景，實際上不諱言力挺黃捷；罷捷團體則直衝議會踢館，高聲要求黃捷說明為何不接受辯論，雙方首度正面交鋒，氣氛一度緊張。

黃捷與許智傑5日上午在議會聯合開「鳳山團結！2021鳳山市政願景」記者會，鳳山選區民進黨議員張漢忠、陳慧文、林智鴻全部到齊，記者會上部分時間發表鳳山建設願景，並特地提到黃捷對市政監督不遺餘力，更強調「優秀的議員一個都不能少」，挺捷意圖明顯。

但另一方面，罷捷發言人徐尚賢得到消息，也帶人直衝議會，在黃捷開記者會的會議室門外守候，不時舉牌「毒豬傷害老百姓，黃捷落跑沒人性」要求辯論；記者會後黃捷步出會議室，罷捷團體高聲呼喊，雙方正面衝突，議會駐衛警趕緊圍圈保護黃捷離開。

針對罷捷團體寄出存證信函要求辯論，黃捷表示，她會依規定出席公辦罷免說明會，但對方寄存證信函，讓她覺得被恐嚇脅迫；徐尚賢對此表示，罷免說明會沒有詰問，難道黃捷只敢參加單純念稿的說明會，不願接受鳳山在地青年的提問？

他說，這段時間一直要求黃捷參加辯論，說明為何在議會萊豬零檢出表決時落跑，但到對方服務處下了幾次戰帖，一直沒獲得黃捷親自回應，只好寄存證信函、直衝議會表達不滿，並無恐嚇脅迫的意思。

高雄市長陳其邁也對罷捷案發表意見，表示罷免是公民權的行使，他予以尊重，但黃捷在議會非常認真努力監督市政，表現有目共睹，民進黨議員給予肯定是很正常的事，不過罷免還是要尊重選民決定。

(中時 )