台杉投資生技基金合夥人沈志隆30日表示，Covid-19病毒對於生技產業是多頭的影響因素，特別是台灣在疫情的防疫成果，受到國際矚目與肯定，也強化國際大藥廠及學研單位與台灣生技合作的機會！

沈志隆表示，2020年雖然因為疫情而無法出國，2020年疫情初始時，確實對於投資公司在營運發展、IPO作業、募資及臨床試驗等業務上會遭遇不小的挑戰，及至現在來看，台杉投資生技基金與美國的數項合作計畫仍然進行中，包括引進外國投資人、促成台灣生醫新創團隊與波士頓、德州及南加州聖地牙哥等地著名的生醫加速器合作計畫，還有協助有意進入中國及東南亞市場需求的美國新藥公司，建立在台灣的研發中心等等國際合作案。

台杉投資旗下台杉水牛二號基金（台杉生技基金）於2018年7月募資完成新台幣59億元至今，截至2020年12月已成功投資國內外共12間，包括台灣7家、美國5家。沈志隆指出，所投資的美國5家公司中，有兩家（Frequency Therapeutics （Nasdaq：FREQ），C4 Therapeutics（Nasdaq： CCCC））已在Nasdaq IPO掛牌上市，IPO是新創公司出場的重要方式。

另一家Viracta Therapeutics，沈志隆指出，今年11月已與美國的上市公司Sunesis Pharmaceuticals（Nasdaq：SNSS）宣布簽署雙方反向併購（Reverse Merger）的最終合併協定，後續作業預計在2021年第一季完成。合併後的存續公司為 Viracta Therapeutics（Nasdaq：VIRX），接續專注該公司在治療EBV+復發／難治性淋巴瘤的專案臨床階段，並計畫在2021年啟動EBV+實體瘤的1b／2期試驗。

由於EBV病毒一直被視為是與有華人癌症之稱的鼻咽癌有高度關連性，台杉投資將持續關注該公司的研究成果，並加速與台灣醫界及臨床界在此領域的合作。Viracta經過這次反向併購後直接上市，省去了繁瑣的審查流程與市場的不確定性，台杉投資表示，希望藉此經驗，提供作為國內生技公司未來出場的多元選擇之一；這不但能提升國內生技產業的國際能見度，更可孵化更多國際級的新藥公司。

(工商 )