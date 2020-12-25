根據日本總務省統計局(Statistics Bureau of Japan)最新統計，東京12月核心消費者物價指數(CPI)年減率高達0.9%，這也是10多年以來，減幅最多的一次。

分析師指出，日本11月失業率2.9%，雖創4個月新低並在3%以下，但就業市場仍然表現疲軟。同時，因疫情衝擊，市場買氣縮手，11月東京通膨率大減幅度又創下自2010年9月以來，大約是逾10年最大減幅，當時核心CPI減幅1%。綜觀以上，在在顯示重返通貨緊縮的風險大增。

這次包含石油產品，但剔除新鮮食品的12月東京核心CPI，較11月年減0.7%，也比市場普遍預估值，年減0.8%都還要減少得多。

東京是日本首善之都，核心CPI報告也是全日本價格趨勢的主要指標，這次減幅又創下10年新紀錄，也挑戰著日本政府的施政決心。市場擔心，第三季的景氣好不容易才從第二季跌至谷底反彈，現在疫情有加重趨勢，日本未來經濟成長將會受到影響。

上周，日本央行才剛宣示要研議更有效率的拯救經濟方式，才能達到2%通膨目標值，不過，全日本11月核心CPI年度大減0.9%，又加上剛公布的東京區核心CPI也大減0.9%，在利空數據扯後腿下，也增加日本央行要拉高通膨的難度。

(時報資訊)