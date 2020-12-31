12月起，央行針對房地產炒作進行信用管制，間接影響民眾心理層面，致使一般購屋人對房市前景產生觀望保守的態度。中信房屋12月內部成交資料顯示，全台成交月減8.6%，總經理張世宗表示，如同中信房屋在10月份所預判的，房地產自第四季政府開始關注房市炒作情形後，交易熱度將會逐漸趨於和緩，各地交易狀況也將各自表述，目前看來第四季交易狀態也的確有略見降溫的現象。

張世宗指出，今年7月以後，建物所有權買賣移轉累計棟數迅速成長，統計至11月底，全台買賣移轉棟數已較去年同期成長逾7%，短時間成長速度過快有可能不利於房市健康穩健的發展，適時降溫反而有利於房地產長期發展，民眾宜以健康的態度看待房市，無須對房地產後勢過度恐慌。

中信房屋12月內部成交資料顯示，全台成交月減8.6%，新北、台中、高雄持續維持正成長動能，其餘三都呈現月減，以桃園月減下修幅度最大。與去年同期相較，全台仍保有16.9%正成長，且各都皆有8%到35%以上的年增幅。與上月相比，台北市月減5.2%，新北市月增3%，桃園市月減15.5%，台中市月增3.4%，台南市月減3.9%，高雄市月增6.3%。與去年12月相較，台北市年增29.7%，新北市年增14.2%，桃園市年增18.4%，台中市年增30.1%，台南市年增36.1%，高雄市年增8.1%。

12月買氣降溫幅度最明顯的是桃園，主要仍是受政策面影響所致。張世宗說，桃園今年以來仍舊維持著人口移入的紅利，過往數月買氣成交亦無明顯拉回，但當央行政策出爐，雖未直接波及中古房市場族群，但買盤心態難免受到影響。

(時報資訊)