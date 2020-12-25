今年新冠疫情對全球經濟的衝擊更甚於2008年的金融海嘯，央行總裁楊金龍表示，新冠疫情是比金融海嘯還大的「黑天鵝」！楊金龍重申，希望銀行體系能持續協助企業，尤其是在疫苗研發和綠色經濟。

楊金龍表示，今年影響金融體系穩定的最大「黑天鵝」就是新冠疫情，而這隻「黑天鵝」比金融海嘯還大，美國因疫情控制不當，在年初時擴大QE，也影響國際美元走勢。美國過去因為經濟體龐大，美元可以有些許的溢價，但現在全球的大型經濟體陸續崛起，美國已經無法一國獨撐全球貿易的平衡，必須要由多個大型經濟體共同支撐全球貿易的平衡。在全球貿易平衡的基礎下，有國家逆差就會有國家順差，台灣是個小型經濟體，不同於美、日，小池溏中，只要出現大鯨魚就會水花四濺。

對於金融的穩定性，楊金龍特別關注生技和再生能源的綠色經濟，希望銀行能引導資金進駐。楊金龍表示，有效疫苗快出來並普遍施打，全球經濟體系才能早點恢復。至於再生能源的綠色經濟，是一個長期的議題，氣候變遷不但對氣溫有影響甚至會影響金融穩定，因為銀行資產可能會受氣候變遷造成損失。呼籲銀行提早因應衝擊，並引導資金到綠色經濟，再生能源。

(時報資訊)