A股三大股指開市走弱 10:412020/12/25 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股開市向下，上證指數開盤報3,352點，跌11點，跌幅為0.34％。深成指開市報13,879點，跌36點，跌幅為0.26％。滬深300指數開市報4,986點，跌14點，跌幅為0.28％。 創業板指數報2,812點，跌9點，跌幅為0.33％。截至10時29分，報2,799.36點，跌21.39點，跌幅為0.76％。 各類股普遍向下，船舶製造及釀酒股跌逾1％；醫療器械股靠穩；次新股及造紙行業上漲逾1％。 高盛：標普明年上看4,300 被投資人遺忘…日股基金 部份淨值漲幅亮眼 (工商 ) #開市 #跌幅 #向下 #A股 #三大股指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7檔台股基金淨值再創高 04:102020/12/25 投資理財 庫藏股九好漢 股價犀利 04:102020/12/25 證券．權證 4大族群 外資惜售抱股過年 04:102020/12/25 證券．權證 《韓股》韓國股市25日休市 07:442020/12/25 財經 《美股掃瞄》看好經濟前景 美股收高 09:092020/12/25 財經 炒股案搜索群益投信 副總移送 04:102020/12/25 社會新聞 內資財力雄厚 台股迎聖誕行情 04:102020/12/25 證券．權證 知乎啟動IPO 美港股二選一 04:102020/12/25 全球財經 《期貨》三大期指齊漲 1月台指期開高86點 09:092020/12/25 財經 台股5G ETF 掛牌一周破150億 04:102020/12/25 證券．權證 瑞聲擬分拆誠瑞光學 重返A股 04:102020/12/25 全球財經 財經熱門新聞 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 阿里驚魂夜遭大屠殺 謝金河：新華社曝一張照 馬雲不妙了 - 財經 股價太兇猛要小心 謝金河爆這3檔「小狗回主人身邊」 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 入主學區公園宅 福鄉至美完銷倒數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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