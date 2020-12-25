大陸股開市向下，上證指數開盤報3,352點，跌11點，跌幅為0.34％。深成指開市報13,879點，跌36點，跌幅為0.26％。滬深300指數開市報4,986點，跌14點，跌幅為0.28％。

創業板指數報2,812點，跌9點，跌幅為0.33％。截至10時29分，報2,799.36點，跌21.39點，跌幅為0.76％。

各類股普遍向下，船舶製造及釀酒股跌逾1％；醫療器械股靠穩；次新股及造紙行業上漲逾1％。

(工商 )