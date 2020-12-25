行政院長蘇貞昌今天出席「2020年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮時慰勉3位得獎人，歷經多年辛苦，默默研究付出，不僅有所成就，更能給予年輕學子經驗與傳承，讓台灣的科技實力更強，才能在世界上占有一席之地。他除了向得獎人致上感謝，也期許得獎人作為典範，讓大家傳承學習，讓台灣更有力。

今天的得獎人包括清華大學動力機械工程學系特聘教授宋震國、農委會畜產試驗所宜蘭分所長劉秀洲、中興大學植物病理學系終身特聘教授黃振文。

蘇揆指出，不論是宋震國教授的「高精度磁性位置回饋系統研發」，將台灣工具機關鍵零件進行實用的改進；劉秀洲分所長的「育成鴨隻新品種（系）及推廣」，能讓台灣鴨種所需的飼料減少、產蛋增加；黃振文教授的「保護農作物健康的環境友善產品及其應用技術」，使農業相關廢棄物能夠再循環使用，其共通點就是對整個環境好、產量好，同時以更少的成本，帶給國人更大的產值。

蘇揆強調，得獎人歷經多年辛苦，默默研究、付出，不但有所成就，還能夠給予年輕學子一代一代的累積跟傳承，讓台灣的科技實力更強。台灣的土地面積不是最大，人口不是最多，在世界卻能占有一席之地，就是因為國人同胞在各個領域這麼努力。以每個人臉上戴的口罩來說，從當初日產188萬片，因為工具機業者集合最短的時間增加產線與產量，能夠快速進展到日產2000萬片，如今不但足供國人使用，還能輸出國外、贈與國際友人。

蘇揆進一步表示，當全世界逾7000多萬人確診、170多萬人死亡，多數國家鎖國、封城、宵禁、停課，韓國首爾甚至禁止5人以上聚集。今日可以舉辦「傑出科技貢獻獎」頒獎典禮，正是因為舉國一致、同舟一命，共同守住台灣，進而成為亂世中的福地，由此看出台灣就是人人從各方面努力，大家善盡自己的能力並用心用力，而且集合在一起，台灣才能這麼有力，才能被看見、肯定，並對世界做出貢獻。

蘇揆強調，他今天代表政府感謝及表揚三位得獎人，同時告訴國人，我們有這麼領先的科技人才，作為典範，讓大家跟著學習，一代一代跟著一起努力，讓台灣更有力，這是政府的期待，也是蔡英文總統交代。唯有這樣，台灣才能在世界存在，也希望大家繼續努力，讓台灣更有力。

(中時 )