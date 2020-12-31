國民黨立委翁重鈞和行政院長蘇貞昌握手致意。（趙婉淳攝）

立法院第10屆第2會期今天落幕，行政院長蘇貞昌循例赴立法院致意，民進黨立委何志偉特地準備鬍鬚張迎接蘇揆，蘇揆一看到向何致謝，但未當場收下。立法院長游錫堃期盼接下來朝野黨團，能理性和諧對話，共同迎接台灣的憲改。

立法院下午完成法案大清倉，立法院長游錫堃說，這會期共通過了119項重要議案，包含法律案71案、預決算案28案、條約案2案、人事同意權2案及其他議案16案等，成果豐碩。

游錫堃向時代力量、民眾黨、國民黨、民進黨4黨團以及全院委員表達謝意，道聲「辛苦了」，並舉開放萊克多巴胺豬肉進口為例，因涉及人民健康及國家利益，共表決了192次。

游錫堃也預告立法院接下來的工程，除了儘快完成總預算案，期盼朝野黨團能維持理性、和諧對話，共同迎接台灣的憲改時刻，目前已收到42項關於修憲的提案，其中「18歲公民權」就有16案。

游錫堃語畢，國民黨立委翁重鈞立馬上前和游握手致意，隨後行政院長蘇貞昌率副院長沈榮津、祕書長李孟諺赴立法院致謝，翁重鈞和蘇揆握手後則快步離去，蘇揆也逐一和民進黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長鄭運鵬、綠委邱泰源、吳玉琴、林楚茵、范雲握手，還特別輕拍了女兒蘇巧慧的背，並合影留念。

值得注意的是，民進黨立委何志偉事先提了5箱鬍鬚張進入議場，欲送給蘇揆這份「跨年禮物」，何志偉受訪表示，他在議場後門等候蘇揆，蘇揆一看到，就說「放著就好了，知道大家都辛苦了」。

(中時 )