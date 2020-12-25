國際廢鋼原料價格飆漲，豐興(2015)本周鋼筋每公噸大漲逾千元後，預期下周鋼筋將持續調漲。同時，型鋼及棒線產品近期也調漲，有利於豐興第四季獲利比第三季更佳。

國際原料行情大漲，12月以來累計大漲近百美元；隨著原料價格攀高，豐興本周續開高盤，廢鋼、鋼筋連續第五周上漲且每噸漲幅從千元起跳。廢鋼收購價漲1000元至每公噸1.03萬元。鋼筋漲1200元至每噸1.86萬元。型鋼產品也上漲1600元，基價上升至2萬2900元。

豐興近兩周鋼筋累計漲價1900元，南部鋼廠近兩周鋼筋漲幅更大並已接滿；因此，預計下周鋼筋仍有漲價的空間，漲價上看500元以上。型鋼產品也預估仍有上漲的空間。

另外，豐興開月盤的棒線產品每噸基價大漲1500元，附價漲600元；基價由每噸2萬2900元漲到2萬4400元。由於此產品毛利率較高，可望挹注第四季獲利。

豐興前三季每股淨利3.29元，優於去年同期的2.55元。第四季價量齊揚激勵，豐興前11月稅前獲利28.77億元、年增37.45%，每股稅前盈餘約4.95元。

豐興第三季每股淨利為1.31元，第四季在營收續增以及產品漲價效應帶動，獲利有機會續揚，全年獲利比去年成長可期。展望明年，台商回流建廠、公共工程等營建需求仍不看淡，廠商營運可望維持高檔。

(時報資訊)