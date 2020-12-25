北市安夜街友刺街友，萬華警5小時逮人。

56歲黃姓街友24日傍晚近6時許，在艋舺公園酒後與63歲林姓街友發生口角，一怒之下持刀刺傷對方，接著迅速逃逸，萬華警方循線追查，5小時後在士林逮捕想找友人投靠的黃嫌，全案依殺人未遂送辦。

警方指出，兩名男子都是常在公園出沒的街友，之前就曾有細故糾紛，24日傍晚5時50分，兩人在捷運龍山寺站4號出口旁的座椅附近，再度發生衝突，有喝酒的黃嫌一時氣憤，持刀刺向林的左腰部。

林中刀後血流不止，往來民眾發現立刻報警，警方到場後先將林送往台大救治，所幸暫無生命危險，但黃已趁亂逃逸，經循線追查，5小時後在士林循線逮人。

黃聲稱之前因小事就和林吵過，這次又遇到他，一時氣憤才出手行兇，警訊後被依殺人未遂罪送辦。萬華分局呼籲，飲酒盡興但需適量，切勿過量導致脫序行為，警方針對街頭暴力全力打擊，依法究辦。

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(中時 )