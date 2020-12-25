耶誕節假期，國際金融市場放大假，台股開高收紅，及出口商年終拋匯需求，激勵新台幣盤中再升抵28.11元、續創23年半新高，但尾盤央行一樣收回大部份升幅，且豬羊變色由升轉貶，終場收在28.541元兌1美元，貶值0.8分，累計本周貶值5.2分或0.18％，周線連二貶。

外匯交易員指出，全球股市不少都因耶誕節假期休市，金融市場相對平靜，台股則在內資力挺下繼續上攻，最後收漲51點，外資僅小買52億元，但由於出口商年終拋匯需求仍進場，支撐新台幣升勢延續。至於央行尾盤仍未鬆手，大幅作價阻升後，力守近日重建的28.5元防線。

外匯交易員認為，股匯市2020年封關僅剩最後四個交易日，年終假期效應，外資沒有動作，匯入壓力減輕，預料新台幣不論盤中或收盤價格，央行應是一路守到底。進入2021年之後，國際金融市場變數仍多，關注央行是否上調新台幣防線，或甚至進一步放手，決定是否可看到27元價位。

(工商 )