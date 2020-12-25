男子翁潤哲被控於2019年立委選舉期間，將維基百科關於民進黨籍立委蔡易餘的配偶欄，竄改為「卡神」楊蕙如，嘉義地檢署依違反選罷法意圖使人不當選起訴他，嘉義地方法院25日判他6月徒刑，得易科罰金，褫奪公權2年。全案可上訴。

翁潤哲於2018年12月間在嘉義縣住處，用筆電進入維基百科，將蔡易餘的頁面配偶欄改為楊蕙如，約40分鐘後刪除，但畫面已遭人截圖並散布。

嘉義地檢署調查認為，翁男雖然刪除竄改資料，但已遭截圖、散布，以文字傳播不實訊息，供不特定人士瀏覽，其行為足以損害蔡易餘的名譽，起訴他涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選。

嘉義地院判決指出，翁男於警詢時供稱，在網路上看到蔡易餘與楊蕙如的親密合照，且楊蕙如手上有戒指，因而誤以為是正確消息，後來查證發現有誤，即更正蔡易餘的配偶欄。

法官審理認為，維基百科為全球最大資料來源網站之一，提供廣大的不特定人瀏覽，翁男編輯蔡易餘維基百科頁面個人資料，對「蔡易餘的配偶為楊蕙如」之事，未附上查證來源，，翁男應承擔較高的查證義務。

翁男的辯護人辯稱，翁男主觀上具有相當理由確信其為真實，並無主觀犯意。

法官審酌翁男沒有前科，在未經合理查證，傳播不實訊息，破壞蔡易餘名譽，誤導選民，妨礙民主政治實現，至今否認犯行，未與蔡易餘和解，判他6月徒刑，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，褫奪公權2年。

(中時 )