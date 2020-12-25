為了讓鄰居更了解調查局，揭開調查局的神祕面紗，聖誕節當天特別邀請調查局幹部訓練所「展抱山莊」及青溪園區周邊的新店區青潭里、員潭里及美潭里里長及里民約150人前來本局參訪，在歡樂氣氛中共同分享國安知識。

調查局長呂文忠接待致詞時表示，為讓調查局這些好鄰居、好厝邊一窺調查人員受訓奧秘，特地請公共事務室深入平常有門禁管控的展抱山莊和青溪園區拍攝介紹短片，傳達感謝之意和強化友好情誼，以結合地方力量，共同守護社會治安，獲參與民眾熱烈迴響與好評。

調查局這次參訪活動除安排參與民眾觀賞調查局結合「犯罪」、「間諜」、「懸疑」、「友情」和「愛情」等電影元素的國安宣導影片《格瑞特真相》，讓大家在精彩劇情及新穎拍攝手法的影片中，寓教於樂地體會到維護國家安全及保護政府機密的重要性外，更派出經過嚴格訓練的解說員導覽介紹鑑識科學實驗室、反毒陳展館及展抱陳列館，讓所有參與民眾在透過工作人員的精闢解說，結合實際聆聽觀看後，能以身為調查局的鄰居為榮。

調查局肩負我國維護國家安全及偵辦重大犯罪兩大任務，長年以來均配合各縣市政府的大型公益活動及大學校園徵才活動辦理形象宣導，這次本著深耕地方並結合社區鄰里的理念，邀請展抱山莊及青溪園區鄰近居民參訪，希望可以扭轉民眾對調查局嚴肅、威權、神秘的刻板印象，形塑國家的調查局、人民的調查局、人權的調查局、科技的調查局及創新的調查局的新形象。

(中時 )