交通部觀光局表示，日月潭國家風景區管理處為減少大型群聚時間，伊達邵碼頭跨年演唱活動取消；而水社、伊達邵雙煙火經評估能有效分散人潮及風險，將照常施放。

為落實中央流行疫情指揮中心政策，現場提供足量手部清消用品，提高公共廁所的消毒頻率，實施實名制並測體溫及手部消毒，提醒民眾應配戴口罩，全程禁止飲食。

(中時 )