日月潭晚會活動取消 雙煙火照常施放 12:452020/12/31 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日月潭31日晚會活動取消，雙煙火則照常執行（日管處提供／黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部觀光局表示，日月潭國家風景區管理處為減少大型群聚時間，伊達邵碼頭跨年演唱活動取消；而水社、伊達邵雙煙火經評估能有效分散人潮及風險，將照常施放。 為落實中央流行疫情指揮中心政策，現場提供足量手部清消用品，提高公共廁所的消毒頻率，實施實名制並測體溫及手部消毒，提醒民眾應配戴口罩，全程禁止飲食。 南投跨年晚會民眾禁足 改線上直播 台南跨年晚會改線上 元旦升旗照常舉辦 (中時 ) #活動 #煙火 #手部 #日月潭 #消毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市跨年晚會照辦「逆時中」遭質疑 賴香伶緩頰：尊重地方政府決策 11:182020/12/31 政治 北市逆風照辦跨年活動 管制區人數對砍減至4萬人 10:102020/12/31 生活 彰化縣元旦升旗典禮改線上直播 跨年晚會也採線上摸彩 09:202020/12/31 生活 雲林跨年晚會照常 西螺場實名制入場禁止飲食 11:212020/12/31 生活 《產業》觀光局：跨年迎曙光活動 縮小規模、強化防疫 07:442020/12/31 財經 台東阿妹跨年照唱 北市今早決定 04:102020/12/31 焦點要聞 防疫升級 中市跨年晚會、元旦升旗典禮改線上直播 10:132020/12/31 生活 防疫再升級 元旦起 非本國籍禁入境 04:102020/12/31 財經要聞 疫情攪亂公部門跨年晚會 台中只有麗寶照辦 10:322020/12/31 生活 防疫升級 嘉市元旦升旗典禮不開放民眾參加 10:412020/12/31 生活 北巿拍板跨年晚會照辦 各縣巿異動總整理 09:002020/12/31 生活 生活熱門新聞 殺手級寒流報到 昨全台31人猝死 - 生活 真的下雪了！台東南橫向陽上午9時降下2020初雪 - 生活 貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網一看過程怒：你中警察的計了 - 生活 離婚後財產不必再均分 民法修正案立院三讀通過改依貢獻度 - 生活 萊豬進口只給人吃 農委會公文認證：台灣豬不能吃 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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