衛福部食藥署考量到國人健康，已公告手搖飲相關新制，已於1月1日上路，規定手搖飲業者必、須一併計算配料等內容物熱量，並在菜單或看板上清楚標示總糖量和總熱量，標示不實將依違反食安法最高處新台幣四百萬元罰鍰。

清心福全舉例，若以正常冰少糖的「珍珠鮮奶茶」為例，表單標示的「總糖量」與「總熱量」，是加總了「珍珠鮮奶茶」所有食材、配料（茶葉、鮮奶、珍珠），及調製時所添加的蔗糖，顯示總熱量637大卡、總糖量54公克。也意即，菜單上有加料的飲品如珍珠奶茶、椰果奶茶、布丁奶茶等，都已將珍珠、椰果、布丁這些配料的「糖量」與「熱量」計算在內，符合政策要求。

另外，清心福全也響應減糖政策，早在11月就已正式取消「全糖」，以「特級綠茶」最高糖量為例，標籤貼紙將顯示為「最高少糖：8分」。清心福全表示，此次調整主要是因應健康趨勢，大多數消費者偏好「無糖」、「微糖」、「半糖」，經過內部資料統計發現，100位消費者當中不到2位購買全糖飲品，加上國人健康意識抬頭，響應減糖政策，故取消「全糖」的選項。

(中時 )