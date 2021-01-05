中華郵政公司為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，即日起至1月22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動，提供郵寄優惠，並免費附贈專用紙箱，每件限重20公斤；另各地郵局亦提供包裹暫存及保管服務，開學後可依約定時間，將包裹送返學生住宿處。

中華郵政公司表示，本活動僅適用於國內包裹服務，不適用於國外寄送，凡於活動期間內預繳郵資者，即免費贈送學生包裹專用紙箱(數量有限，送完為止)，每件依紙箱大小分別收取郵資70元或100元；自備紙箱者，每件收取郵資125元，交寄學生包裹時，請出示學生證、入學或錄取通知單等證件，正、影本皆可，包裹上之收、寄件人姓名須與所提供之證件相同。

另為方便交寄，活動期間內亦提供上門收件服務，歡迎於周一至周五(非假日)上午8時至下午5時30分電話預約收件，詳細優惠訊息請至中華郵政全球資訊網查詢。

(工商 )