聚新概念店提供野菜、副食自助吧。（王品集團提供）

「浮誇放縱系雙人肉肉聚」，主打現點現刨、重達1公斤的「肉肉瀑布」。（王品集團提供）

王品近來加速展店腳步，並對老品牌進行重整，其中2004年就已誕生的「聚 北海道昆布鍋」，近期菜單大躍進，並增加了食蔬甜點自助吧，近日更是以全新型態以全新型態回歸台中、進駐公益路商圈和米平方廣場。

王品集團「聚 北海道昆布鍋」在2004年就創辦，當時以北海道嚴選昆布為湯底，金澄色湯頭、搭配各種食材涮煮、突顯出食材原汁美味。16個年頭下來「聚」也陸續出現小改版，今年更是出現4.0版的翻轉，保留原本「絕妙好湯、新鮮食材、原汁美味」的精神，同時增加「野菜放題自助吧」，以新鮮直送野菜、海藻昆布烏龍麵、讚岐烏龍沾麵、博多拉麵等特色副食，札幌牛奶風味與抹茶口味的霜淇淋當作餐後甜點、還可以搭配日式蕨餅、黑糖珍珠等配料…超多品項的自助吧，提供消費者自由享用，單點自助吧只要268元起、搭配套餐也只要398元起，選擇更豐富、CP值更高」。

迎合年輕人愛拍照分享的潮流，「聚」新菜單首推「札幌起司牛奶鍋」，以「牛奶熊」在鍋裡泡湯，造型超萌可愛，是網路人氣NO.1鍋物，加上桌邊現刨起司的服務，奶香醇厚的起司口感更豐富。

而「澎派系雙人海陸聚」主推海陸雙拼主餐，飽滿的鮑魚、整尾鮮魷、絕品大草蝦、鮮蝦、綜合魚片，時令海鮮，搭配220公克肉類主餐，一次能吃到兩種超人氣產品，CP值爆表最能滿足消費的二重奏組合。「浮誇放縱系雙人肉肉聚」，主打現點現刨、重達1公斤的「肉肉瀑布」，滿足「肉肉控」大口吃肉、無肉不歡的暢快感。

(中時 )