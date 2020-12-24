以甜點及伴手禮聞名的人氣烘焙坊「TARTINE唐緹」推出一系列冬季限定的草莓甜點，精選當季來自苗栗大湖的大號草莓，尺寸全是直徑達2.8公分、高度4公分的巨無霸大小，一連3款超人氣草莓甜點，即日起限時販售到明年3月20日。

首先是多達15顆大湖草莓的「豪華極品草莓蛋糕」，光是外型就令少女們全瘋狂，在雙層蓬鬆的日本黃金戚風蛋糕中，夾入爆量的大號草莓，搭配上法國頂級鮮奶製成的香醇卡士達內餡，中和草莓天然的酸味，堆疊出更高的香氣層次，堪稱年度最邪惡草莓甜點。

「維娜草莓蛋糕卷」則是口感偏鬆軟的戚風蛋糕，內餡以法國愛樂薇鮮奶油與馬仕卡邦起司調和成的乳酪慕斯，相較之下更為清爽不甜膩，完美融合滑順乳酪與扎實海綿蛋糕，是起司控絕對不能錯過的一款。

多達15顆大湖草莓的「豪華極品草莓蛋糕」，光是外型就令少女們全瘋狂。（圖／品牌提供）

壓軸登場的則是一舉擄獲草莓控與芋頭控的「草莓元寶」！討喜的招財外型就連拿來送禮都超適合，以小農合作的大甲芋頭製作芋泥，保留芋頭顆粒感，與大號草莓一起夾進特製的銅鑼燒外皮中，多汁香甜的草莓與濃郁細緻的芋香超絕配。

「維娜草莓蛋糕卷」完美融合滑順乳酪與扎實海綿蛋糕，是起司控絕對不能錯過的一款。（圖／品牌提供）

最後人氣王「蜂蜜芋泥捲」也強勢回歸，同樣使用大甲芋頭以烤式手法製作芋泥，鎖住原始芋頭香氣，與鮮奶油一起夾入甜香十足的蜂蜜蛋糕中，完美融合的風味，是芋泥控愛不釋手的一款。

一舉擄獲草莓控與芋頭控的「草莓元寶」。（圖／品牌提供）

人氣王「蜂蜜芋泥捲」也強勢回歸。（圖／品牌提供）

(中時新聞網)