疫情期間，創意不打烊！由正修科大企業管理系主任周秀蓉帶領三年級學生黃佳宏、蕭忠仁、范氏翠姮及丁越芳團隊，參加克羅埃西亞、加拿大、非洲國際發明展，以「可架設手機的免洗杯蓋」及「可收納捲式泡澡浴缸」兩新型專利一舉摘下4金3銀1特別獎。

「可架設手機的免洗杯蓋」榮獲2020加拿大iCAN國際發明創新競賽及2020年第45屆克羅埃西亞IOVA國際發明展金牌、第7屆高雄KIDE國際發明暨設計展及第11屆IIIC國際創新發明競賽銀牌、2020克羅埃西亞國際發明創新競賽特別獎。

「可收納捲式泡澡浴缸」榮獲2020第11屆IIIC國際創新發明競賽及2020第7屆高雄KIDE 國際發明暨設計展金牌、2020年非洲國際發明展銀牌。

「可架設手機的免洗杯蓋」的發想來自團隊親身經驗，在人手一機時代，人們只要有空就會滑手機，咖啡廳也不例外，民眾想邊喝咖啡邊追劇同時，常苦腦手機要放那裡，「可架設手機的免洗杯蓋」設計可有效解決此問題。

台灣近年吹起露營風潮，團隊成員嗅到商機，「可收納捲式泡澡浴缸」透過容易收納攜帶的特性，讓民眾輕鬆露營時，同時能享受大自然與泡澡的樂趣，使用者找出兩側有力的支撐點，便能將產品攤開後使用。

(中時 )