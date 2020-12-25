國定古蹟竹塹城迎曦門有近200年歷史，為使迎曦門不被其他設施阻擋風采，新竹市政府著手改善，原有玻璃橋拆除並填平下挖的廣場等，打造全新具有照明的寬闊廣場，25日晚間迎曦門與東門城周邊廣場正式啟用，適逢耶誕節，市府邀請東園國小、民富國小、水源國小3校國樂與管弦樂隊演奏音樂會，以音樂陪大家歡度佳節。

東門城位於舊城區核心，這是竹市熱門的古蹟景點之一，同時也是在地年輕人聚會與辦理各類展演的重要場地。為了旅客、年輕人，新竹市府整修東門城圓環，先將廣場整平拓寬，廣闊場地可以舉辦市集或展演，還能展示迎曦門、三座橋墩古蹟更顯古蹟姿態。圓環地下道空間考量年輕人需求，以不鏽鋼包覆打造一條兩側大鏡面的10公尺長廊，同時改善地下道漏水問題，讓年輕人在此練舞表演更加舒適。

周邊護城河同時也完成景觀改善工程，挖除底層淤泥，徹底改善水質，市府表示，這是20年來護城河道最大的改善工程，整治後的水面清澈，貫串了舊城區的親水藍帶，提供市民一個乾淨整潔的休閒漫步的場所。

因應改善完成，市府邀請藝術家點亮護城河周邊，市長林智堅現身護城河漫步觀賞藝術家作品，「光訊–粼河」讓許多螢火蟲燈在護城河驚喜現身，「萬物逐光」透過仿生造型展品，呈現河上盛開的煙花樹，燈景自然融入河景，「白晝之葉」在護城河橋面上呈現整片垂掛式的白色樹葉林，228公園內則有結合聲、光效果「光電獸」，環狀光圈內展示南寮漁港的海水聲、高鐵行駛聲、台鐵廣播聲等在地聲音。

25日因耶誕節音樂會活動，邀請東園國小、民富國小、水源國小3校國樂與管弦樂隊演奏大家耳熟能詳的曲目，搭配嶄新設計的燈光與護城河的裝置藝術，讓大家感受耶誕氣息。

(中時 )