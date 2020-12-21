策展者游文富此次展出「白晝之葉」，以一整片垂掛式的白色樹葉林，透過河面倒影交錯，讓民眾感受詩境氛圍。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為增添耶誕節氣氛，同時迎接東門城迎曦門的重啟，新竹市政府21日起在護城河周邊點亮「螢火蟲燈」，護城河上更有盛開的煙火花，搭配河面倒影，呈現出煙火綻放的瞬間，另，25日晚間還有1場「耶誕音樂會」，民眾可一起來感受浪漫耶誕氛圍。

市府表示，此次在護城河點燈的藝術作品是以「萬物逐光」為主題，透過仿生造型展品，讓燈景自然融入護城河，希望傳達自然共生理念，每天傍晚5點至晚間10點展出。

「萬物逐光」總計展出4件作品，包括有入選阿姆斯特丹燈節的台灣團隊「有用主張」陳冠宏、陳映竹；台日藝術家團隊蔡筱淇、吉川公野；聲光藝術家姚仲涵；地景藝術家游文富。

市府城銷處表示，策展者游文富此次展出「白晝之葉」，以一整片垂掛式的白色樹葉林，透過河面倒影交錯，讓民眾感受詩境氛圍。「有用主張」陳冠宏、陳映竹在護城河面上打造「光訊 – 粼河」，宛如許多「螢火蟲」駐足

台日藝術團隊則在護城河面上展示煙火花，以綻放的螢光花朵，傳達生生不息；另外，在公園內則有結合聲、光效果「光電獸」，環狀光圈內，將展示南寮漁港的海水聲、高鐵行駛聲、台鐵廣播聲等，讓觀眾經歷1場新竹之旅。

此外，來自新竹市國小的音樂團「小小音樂家」也將在東門城為燈會暖身，行政處表示，百年古蹟東門城本月將重新完工啟用，全新燈光設計，更凸顯古蹟之美，包括東園國小、民富國小、水源國小3校國樂與管弦樂隊則於25日帶來「耶誕音樂會」，以東西方交融音樂，帶給民眾最不一樣的耶誕節。

行政處指出，耶誕音樂會於當晚7點至9點開演，現場採自由入座，根據中央流行疫情指揮中心指引，參加活動時應配戴口罩，並保持適當社交距離，請參與民眾遵守相關規定。

(中時 )