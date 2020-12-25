高市府推出「時時抽」活動，加碼中獎機率激增。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府歡慶高雄一百周年慶，推出「PHONE狂GO物時時抽」，12月1日上路迄今，累計登錄發票飆破15億元。經發局宣布再加碼，即起到活動最後一天31日整點，不分三倍券或一般消費，都可抽iPhone 12，換算下來中獎機率激增1倍。

經發局呼籲，25到31日還有147支iPhone 12和21台Gogoro，請民眾把握最後機會，今年最後一周就來高雄迎接新年，消費後登錄三倍券或發票，把大獎帶回家。

經發局指出，原本每天抽出9支iPhone 12及3台Gogoro，25日起至31日整點再加碼，不分三倍券或一般消費都可抽iPhone12，讓中獎機率增加1倍，也就是每天共送出21支iPhone和3台Gogoro，每小時都會有人中獎。

經發局表示，民眾到高雄消費後，晚上還可到高雄港灣欣賞跨越陸、海、空的「跨百光年」節目；或是到美麗島站觀賞「HIGHLIGHT高雄光合作用」主燈秀，主燈秀每天晚間7至10時整點展演一次持續至1月10日。美麗島站穹頂大廳、中央公園站還有光雕秀可欣賞。

經發局也將於26日、27日下午2時至晚間8時於高捷中央公園站1號出口設置玻璃屋和互動式遊戲，向民眾宣傳招商成果，除可在玻璃屋外的耶誕風背板拍照打卡；還可免費玩各種體感闖關遊戲、看VR互動式恐怖電影。

(中時 )