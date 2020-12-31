交通部台鐵局公布2021年春節連續假期疏運計畫，自2月8日至17日止，10天全線加開263列次列車，加掛車廂838輛次，東部幹線自1月7日凌晨0時起開放訂票；西部幹線則自1月8日凌晨0時起開放訂票。台灣高鐵公司則預計明年1月8日公布春節列車資訊，預計11日開賣。

台鐵局指出，加開列車包括2月10日至16日加開樹林－花蓮復興號28班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價；2月9、10日及15、16日加開8班東部幹線實名制自強號列車。離峰時段則加開樹林－台東紅眼列車2班，並提供7折優惠。

1月7日0時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，1月8日0時起開放西部幹線一般對號列車訂票。台鐵加開的8班東部幹線實名制自強號列車，則於1月9日0時起至乘車前3日止，優先開放國民身分證字號U或V開頭、2020年12月1日前設籍花蓮縣、台東縣的現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等民眾，得以實名制方式預訂乘車票，未訂完座位自乘車前2日起開放一般旅客訂票。

春節連假期間，花東常態實名制列車自1月7日至9日止，優先提供符合實名制資格旅客預訂2月4日至17日乘車票，未訂完座位自1月10日起全面開放一般旅客訂票。為加強疏運旅客，台鐵於2月8日至17日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

(中時 )