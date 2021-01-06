響應臺北市政府觀光傳播局的「台北加碼GO」補助，金普頓大安酒店於2021第一季推出「美好旅行節」。快閃48小時優惠，今（1/6）日中午十二點準時開賣，精選房大床房只要3,100元起，搭配「台北加碼GO」，每人每房現場可再折抵住宿費1,000元，也就是一晚2,100元起即可入住。

「金普頓大安酒店美好旅行節」快閃預訂日期為1/6日中午12點至1/8日中午12點，入住日期為1/11日至3/7日，惟週五、週六、農曆過年與國定假日不適用。房費包含：開啟晨間活力-每日7:00-10:30盡享客廳咖啡、茶、溫豆漿與穀物活力棒。品酒時光-每日17:30-18:30盡享客廳紅白酒。寵物友善樂園-所有類型萌寵不加價。設計品牌腳踏車租借，客人可騎乘遊市區。

位在台北東區靜謐街巷內的金普頓大安酒店(Kimpton Da An Hotel)隸屬於洲際酒店集團，由國際知名上海如恩設計研究室Neri & Hu親自操刀設計，在開幕短短幾個月即入圍設計迷聖經-Wallpaper* 2019 「Best Urban Hotel 最佳城市餐廳」與Conde Nast Traveler評為「最佳新飯店 2020 Hot List Winner」。

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