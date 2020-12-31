即將進入元旦連續假期，許多民眾今天也請假提前出遊，交通部高速公路局先前預估國道5號會從今日上午9時起壅塞至晚間12時，不過上午車流低於預期，雪隧行車速度雖然低於80公里，但仍是好走狀態。高公局指出，車流低於可能受到天氣寒冷、疫情疑慮等因素影響，到下午4時下班時間開始，預估會有一波車潮出現。

高公局預估，國1楊梅至新竹系統、國3三鶯至關西等路段，今晚6時將出現壅塞，至晚間10時紓解。國5南港至坪林則從上午9時起連塞15小時，至晚間12時紓解，不過從昨日晚間至今早觀察看來，車流低於預期，接下來要嚴防下午4時的下班時段，將夾雜出門跨年、返鄉、提前出遊的車潮。

明日交通部份，高公局指出，元旦連假首日車流以南下為主，從上午7時開始，國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至關西、烏日至霧峰系統等路段易壅塞，行車時間是平日的3到5倍；國5南港至坪林則從凌晨4時開始車多，預計塞到下午4時。

北上方向，國1圓山至大華白天可能也會塞車，行車時間為平日的4倍。

(中時 )