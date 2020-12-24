青春流行夜交通懶人卡。（台南市交通局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市2020耶誕跨年演唱系列活動唯一一場在新營舉辦的「青春流行夜演唱會」，將於27日晚間在新營體育場登場，交通局局長王銘德表示，傍晚及散場時每10至15分鐘有免費接駁車從新營火車站往返接送，希望民眾多多利用

台南市長黃偉哲表示，這場跨年演唱會是溪北地區民眾期待已久的盛事，新聞處、交通局、警察局等相關單位已做好交通疏運工作規畫，活動要辦的盡興、交通也順暢不塞車，同時，呼籲民眾多多利用接駁車，降低道路壅塞。

27日新營體育場接駁車資訊如下，17時起由新營火車站(新營客運站)經民治市政中心(民治路候車亭)至新營體育場，每10～15分鐘1班(或人滿發車)，進場末班為20時。散場21時30分起由新營體育場站(八駿公園)經民治市政中心至新營火車站，每10～15分鐘1班(或人滿發車)，末班車為23時。

王銘德表示，為確保從新營火車站搭免費接駁車到會場的交通順暢，將於金華路設置公車專用道沿途進行管制，請用路人改用長榮路、健康路、中正路等替代道路以疏散車流。

此外，27日將進行長榮路（三興街至金華路）北側西向車道停車管制，並於長榮路三興街口進行汽、機車分流，金華路八駿公園周邊也將禁止停車。

(中時 )