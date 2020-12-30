新竹羅姓男子喜歡「搞軌」聽石頭破裂聲音，11月起連續4在台鐵軌道上放置「水泥槽蓋」，讓經過的火車輾壓，竹檢偵查後認羅男涉犯刑法損壞鐵軌致生火車往來安全罪嫌，依法提起公訴，並以其行為嚴重威脅民眾搭乘大眾運輸交通工具安全，建請法院從重量刑。

羅男在11月18日中午，在台鐵竹北火車站前方的竹義公園附近，將1塊水泥槽蓋和圓形石塊放在軌道上，台鐵2164次北上區間車要開進竹北站，司機員目視該障礙物後緊急煞車不及而輾過。

11月23日晚，羅男又在竹義公園附近將2塊水泥槽蓋上下堆疊在火車軌道，1252次北上區間車司機員目視發現障礙物，緊急煞車不及輾過，並導致第4車廂下軔機控制單元銅管大量排氣，無法繼續行使，旅客被迫步行至竹北站。

11月27日晚，羅男在新竹市香山區三姓橋站前火車軌道，將3塊水泥槽蓋堆疊在火車軌道，1238次北上區間車輾過，導致列車輔助排障器變形。12月2日晚，羅男又在竹北市竹義公園火車軌道放置1塊水泥槽蓋，1252次北上區間車輾過。

羅男被鐵路警察拘提到案，羅男竟稱「喜歡聽石頭破裂聲音」，檢察官訊問後聲請法院羈押獲准，偵結後依法起訴，建請法院依法從重量刑。

(中時 )