18歲陳姓男子因不滿黃男與女友出遊，去年8月17日深夜，告訴林姓朋友「要找我網友吵架」，隨即與4名男子、2名少年，分別駕車、騎車前往承德路7段，眾人將棍棒、刀子藏在後車廂，雙方一見面，6人就持械攻擊對方3人，黃遭玩具槍射傷，士林地檢署日前偵結，依刑法第150條妨害秩序罪嫌起訴陳等4人，另外2名未成年則移少年法庭。

起訴指出，陳不滿女友與IG網友黃男，分別找來18歲廖姓、19歲林姓、18歲陳姓、20歲林姓男子前往助陣，另外還有2名未成年少年由朋友騎車載到現場，8月18日凌晨2點多，在承德路遇到黃、羅、吳姓男子，陳等人一下車，就持球棒攻擊帶著安全帽的羅，其他人則持警棍加入戰局，陳等人則持西瓜刀在旁助勢。

陳等人坦承出發前就知道將與人吵架，因而找朋友助陣，陳將西瓜刀、球棒放在轎車行李廂，打算到場「輸贏」，林姓男子等人到場見眾人打成一團，站在一旁觀看，其中有人持玩具槍射中黃，導致黃受傷。

起訴指出，陳、廖、林姓等4人，涉嫌違反刑法第150條，在公共場所聚集3人以上及攜帶兇器下手實施強暴，而傷害部分因屬告訴乃論，黃等人雖撤回告訴，但仍依妨害秩序罪提起公訴。

(中時 )