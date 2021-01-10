台南市10日凌晨4時50分發生一起死亡車禍，林姓男子駕駛計程車從沿民生路西向東行，行經康樂街口要左轉，撞上民生路東向西直行的鄭姓男騎士，鄭男送醫不治，林男未禮讓直行車輛，吃上過失致死罪嫌，鄭男為台積電工程師，寒夜外出意外殞命，家屬趕赴現場悲痛欲絕。

27歲鄭男未婚，家住安平區，平時在台積電擔任工程師，因與過去的補習班老師與同學約定10日在台北聚餐，在凌晨4時許自行騎車前往兵配廠客運站準備搭車北上，不料卻是不歸路。

鄭男沿民生路西向東騎行，在康樂街口繼續直行，57歲林男駕駛的計程車從民生路東向西在康樂路口左轉，兩人在交叉路口相遇，雙方皆是綠燈，要轉彎的林男未禮讓直行機車先行，直接撞飛機車，鄭男送醫急救後傷重不治。

鄭男寒夜殞命，家屬聞噩耗悲痛趕赴現場，警方接手釐清車禍真相，林男到案辯稱受汽車A柱影響視線，未看見對向機車駛來，對發生意外感到懊悔。

台南市警方提醒駕駛人在路口記得慢、看、停，減少發生危險的機會。台南市交通大隊統計，去年全年死亡車禍發生185件，死亡187人，較前年176件、181人為多，資深警官分析車禍發生地，發現郊區占6成5，市區占3成5，是民眾因疫情無法出國，境內旅遊大增，台南城市觀光發達，車流量大增，數字隨之提高。

(中時 )