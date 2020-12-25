國際貨幣基金組織(IMF)24日公布最新報告顯示，美元在各國央行外匯儲備的佔比從第二季的61.2％降至第三季的60.4％，連二季下降，但美元仍是全球央行持有最多的儲備貨幣。

IMF數據顯示，第三季美元儲備總計達到6.937兆美元，約佔全球外匯儲備的60.4%，此佔比不如去年同期的61.5％。至於今年第二季美元儲備為6.899兆美元、占比61.2%。

整體來看，第三季全球外匯儲備攀升至12.254兆美元，不僅高於第二季的12.012兆美元，更創下歷史新高。

美國在地緣政治的實力不斷消退，加上龐大債務負擔、替代貨幣興起，部分分析師開始懷疑美元是否能維持儲備貨幣的主導地位。

但研究機構Rosenberg Research首席經濟學家兼策略師羅森伯格(David Rosenberg)表示：「美元擁有壓倒性的主導地位，即便在新冠疫情後也沒有顯現消退的跡象」。

(工商 )