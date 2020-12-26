（中華電信25日在林口新創園區，建置全國第一座5G SA n79的新創實證場域，並成立「中華電信林口企業加速器」全力扶植新創團隊。圖中為中華電信企業客戶分公司總經理吳麗秀。圖／中華電信提供）

中華電信25日宣布，與經濟部中小企業處聯手推動新創產業發展，在林口新創園區建置全國第一座5G SA n79的新創實證場域，並成立「中華電信林口企業加速器」全力扶植新創團隊，促進國內5G與新創產業發展，使5G實驗場域快速接軌市場需求，擴大發展5G及AIoT等智慧商業應用。

中華電信企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，經濟部中小企業處於108年委託中華電信在林口新創園建置5G NSA n78及5G mmWave實驗網，更於109年宣布採用Microsoft Affirmed Networks核網，搭配以色列ASOCS 基站與台廠CPE，完成建置5G SA n79企業專網實證場域，讓新創企業能在電信主管機關所規範之企業專網n79頻段實驗環境下，進行服務實測驗證。

中華電信表示，「中華電信林口企業加速器」針對5G、AIoT、XR、資通訊及智慧生活等應用領域，選拔優質新創團隊。在歷經3個月的海選後，8支極具潛力的5G新創團隊雀屏中選，包含以XR為主題的「旺捷智能」與「有日互動」、發展AIoT應用為主的「雲數智能」、「台灣資料科學」與「天龍安全」，首重5G資安應用為主的「互聯安睿」，智慧生活應用相關的「Uniigym」及「拚在一塊」等新創團隊。

入選團隊不僅將獲得中華電信的網通專業技術輔導、對接創投業者與合作夥伴資源等，未來將有機會與中華電信一同攜手，搶攻5G上、中、下游垂直領域應用新商機！

中華電信致力於發展5G及AIoT應用服務，這次在林口新創園區成立企業加速器，扶植台灣新創團隊，加速5G及AIoT應用解決方案創新與開發，貼近市場需求，為企業創造更高價值，促進台灣5G產業發展與國際接軌。

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