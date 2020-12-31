新北市新店戶政事務所與豪鼎飯店將從明年元旦起，攜手舉辦「戶政開啟儀式感，豪鼎延續幸福感」活動，只要於指定日期在新店戶所登記結婚，即贈送市價1200元的豪鼎飯店餐券卡，歡迎結婚登記的新人就近前往新店戶所幸福成婚！

民政局長柯慶忠表示，近幾年來有感結婚登記率、新生兒出生率逐年下降，為鼓勵婚育政策，新店戶所與豪鼎飯店特別合作回饋設籍新店區居民，只要其中一人設籍新店區(含當天遷入)，並於1月1日、3月14日、5月20日、9月20日、10月10日、11月11日指定特殊結婚日，在新店戶所登記結婚即發放豪鼎飯店餐券卡，提供幸福套餐，享受新婚氛圍的出發點。

豪鼎飯店葉偉誠總監表示，飯店在地經營將近20年，秉持著「新店在地宴會館（社交場所）、支持鄉里活動」為一大經營理念。近年看到公部門便民、親民等鼓勵生育政策，都相當支持，期盼創造成效佳、議題活絡之雙贏局面。

戶政科長顏耀明說，戶所長期以來陪伴民眾面對人生各個階段的喜怒哀樂，積極參與轄內里鄰活動，強化與社區關係的互動，新店戶所與在地企業的攜手合作，打造親民公務形象，鼓勵更多民眾預約走進新店戶政事務所，辦理結婚登記！

(中時 )