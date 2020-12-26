【愛傳媒楊秉儒專欄】民進黨桃園市中壢區全國不分區市議員王浩宇長期反對新冠病毒入境普篩，12月25日他公布防疫新論點，認為就跟避孕一樣，要先做好戴保險套、吃避孕藥、算安全期等措施，而不是一直再驗孕。

姑且不論把避孕、驗孕拿來跟新冠病毒普篩混為一談到底有多無稽，打個比方，驗孕的必要通常都是在發生「不安全性行為」之後，要確認自己是否受孕才會去驗孕。

這道理跟普篩的合理性相似之處在於，當人類處於可能感染新冠病毒的環境中，就像被新冠病毒「無套中出」一樣，新冠病毒疫苗的功效就等同避孕藥，問題是，目前全世界都還沒有哪一個國家能夠達到普遍施打新冠病毒疫苗的階段。

甚至就算你口罩戴得嚴密緊實，保險套偶爾也會因為品管不良而破掉對吧？當你一天到晚被新冠病毒無套強姦，又沒有事前避孕藥（疫苗）可服用，更何況感染新冠病毒如果沒有被篩檢出來，極有可能傳染給其他人，為了自保，也為了保護他人，你要不要進行篩檢來確認安全？

至於王浩宇講的「計算安全期」，大家聽聽也就算了。藥師楊家瑋曾於專欄表示，女性極可能因壓力、情緒、生活環境、睡眠狀況等影響賀爾蒙而改變生理週期，按同一標準計算所謂的安全期，誤信安全而從事性行為非常有可能受孕。

因此，大家請不要隨意相信坊間的性教育言論。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)