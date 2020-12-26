衛福部長陳時中今（26）日上午陪同行政院長蘇貞昌烏來檢疫所，陳時中被問到，美國防疫專家佛奇說，若要達到群體免疫，疫苗接種率需近9成，國內採購4000萬劑疫苗數量是否足夠？陳時中說，基本上疫苗打到多少，我們是以65％為目標，如果大家期待且願意，當然打的愈多愈好。

國內疫苗還是要持續努力，將來疫苗有常態性的需要，怎樣扶植國內生技產業，加強國內疫苗生產，是非常重要的任務，至於採購數量目前未確定，星期三會向大家宣布。

媒體問日本跟馬來西亞都傳出有變種病毒，國內有掌握狀況嗎？陳時中表示，我們知道有相關情況，國際資訊持續收集中，防疫邊境管制，他認為目前維持這樣情況是夠的，近一步資料收集跟分析是必要的。

媒體問對飛航機組人員昨天說會增加7天檢疫，現在會有結果嗎？陳時中表示，昨天民航局來文，提出改善措施，顯然比前兩天提報情況好很多，今天下午會開會，對於境外管制的SOP、監督、責任的歸屬、未來的罰則，這部分我們比較重視，如果都能做得很完全，管制就可以不需要這麼嚴格，不過要確保在外站的管理是完全的。

陳時中說，從飛機到外站、交通、住宿，整體都完整的話，就像是從本土延伸，是台灣往外飛，當然可當作相對風險非常低，再顧及排班、心理上平衡需要；但如果外站有任何疏漏的時候，可能就不能視為本土延伸，管理強度就要不同。

台北市長人選陳時中、蔣萬安民調最高？陳時中說，對選舉有興趣就盡量去努力，他現在沒有時間做這件事情。

陳時中連續4天開記者會，被網友發現有2天衣服沒換，陳時中笑說，他今天特地換了一條領帶，之前是領帶沒換，衣服都有換，因為衣服都是一樣的，都是藍白這兩種。

(中時 )