網友在臉書PO文指稱騎機車未超速卻被測速照相拍下違規。（翻攝爆怨公社）

台中太平區長龍路近月連續發生多起超速車禍，太平區警方因而進行大執法，但有民眾在耶誕節當日收到罰單，上臉書社團「抱怨公社」質疑測速照相機「栽贓」，他自述騎30卻仍收到紅單，唯警方檢視資料發現這名騎士先快後慢，並非一路龜速騎乘，但也不排除是儀器出錯，將會把該部測速照相機組送檢，另時段共舉發12件超速違規，警方將逐案檢視當日違規案件，如有瑕疵之處將協助救濟程序。

鄧姓網友在臉書「爆怨公社」PO文控訴，他5日下午騎大型重機行經太平136縣道，因知該路段有測速取締，時速都保持在2、30公里左右。不料25日聖誕節竟收到罰單，且違規事實還載明時速90公里，超速50公里，讓他傻眼直呼「這是強迫中獎嗎？申訴還得跑監理站的樣子，又得請假，真的傻眼，擾民！」

對此警方表示，太平警分局自12月5日執行加強防制長龍路136沿線事故交通大執法勤務，以遏止大型重機車嚴重違規，並於沿線設置移動式測速照相勤務；經查鄧男是12月5日14時58分許騎乘至太平區長龍路3段259號附近被測速器拍到超速。

對於鄧男的質疑，警方回溯發現，鄧男一開始騎得很快之後才減速，並非如他所言，一路都騎30，而經查該部測速照相機組於11月初始送至經濟標準檢驗局檢驗合格，當日該時段共舉發12件超速違規，目前尚無其他民眾提出疑義，但由於鄧男有質疑，該分局將逐案檢視當日違規案件，如有瑕疵之處警方將協助救濟程序。

(中時 )