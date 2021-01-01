大甲警方逮獲竊盜通緝犯並查扣犯案工具。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

昨天是跨年夜，台中市大甲警方今日凌晨勤畢返家途中見小客車張姓駕駛神情緊張，遂暗記車號查詢，發現車牌與車身不合，於是尾隨並跟進超商內盤查，意外逮獲竊盜通緝犯，並當場查獲偷車工具，全案訊後移送法辦。

大甲警分局指出，大甲所警員張育銓今日凌晨跨年勤畢返家途中，行經中山路與光明路口時，一名男子從小車車下來，見到他時神情慌張立即上車，張員遂暗中記下車號，請分局同仁查詢該車車號，發現車牌與車身不吻合。

張員不動聲色，隨即尾隨該車並向上通報，分局長李建興得知後隨即調度指揮偵辦，俟男子停於新政路一帶便利超商前下車進入後，巡邏員警見機進入盤查，經查該男子為竊盜通緝犯，另實施附帶搜索，當場查獲偷車工具，及涉及中山路一帶電纜線遭竊案，全案訊後送辦，並持續向上溯源有無共犯及銷贓管道。

李建興表示，為展現改善治安的決心，針對影響民眾切身感受之民生竊盜案件全力投入偵辦，守護民眾生命財產安全，以「查贓緝犯」、「緝犯追贓」方式互用，務必根除犯罪源頭，以達防竊安民之目的，藉以提升民眾對治安之滿意度，並呼籲「舉頭三尺有神明」竊嫌勿以身試法、資源回收廠商勿回收來路不明的物品，請民眾遇有可疑人、事、物立即撥打110報案電話報警並提高警覺與危機意識，防範竊盜案件發生。

(中時 )