中市1名70歲王姓阿嬤日前晚上騎車出門買便當，卻忘記自己騎機車前來，走回住處時發現機車沒有停在家門口，誤以為機車遭竊，緊張地報警協尋。幸好員警心思縝密，仔細詢問阿嬤用車情形，又看見阿嬤手提便當店的塑膠袋，研判機車遺留在便當店附近的可能性極高，遂帶著阿嬤往便當店方向沿途尋找，果真在距離350公尺外的便當店前發現被阿嬤遺忘的機車，順利替阿嬤尋回遺失的機車。

台中市警察局第三分局健康派出所警員施智仁、黃孟偉於元旦假期擔服巡邏勤務，18時許接獲王姓阿嬤報案稱機車失竊，員警獲報立刻趕抵現場。阿嬤緊張地向警方表示，平時停放在住處門口的機車不見了，員警請阿嬤先別緊張，細心詢問阿嬤平時習慣停放機車的位置，以及當天是否曾使用機車，此時員警也眼尖發現阿嬤手上提著附近某便當店的便當及塑膠外袋，研判阿嬤極可能買完便當後，就將機車遺留在現場。因阿嬤對於先前是否騎車也不太能確定，員警遂陪著她沿便當店方向尋找，果真在便當店前發現阿嬤的機車。

這時阿嬤才想起原來自己是騎車出來買便當的，對於自己年紀大記性不好，引發這起烏龍機車失竊案，也感到不好意思，她大大讚賞處理員警的態度親切，對於員警熱心協尋也再三表達感激之意。

第三分局提醒，民眾若需長時間停放車輛，可記住附近停車位置或鄰近重要標的物，或透過拍照方式協助記憶，停放時亦應注意車輛停放位置是否有違規之疑慮，並呼籲民眾養成鎖上龍頭並隨手取下鑰匙的習慣，避免遭有心人士覬覦。

(中時 )