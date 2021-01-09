高市員警爆收賄 抓酒駕收2萬保證金未扣車遭函送(本報系資料照)

高雄一名員警元旦發現民眾疑似酒駕，開立違規舉發單，但因對方苦苦哀求，強調一定會去繳納罰鍰，並願意交付2萬元保證金，員警竟因而同意不依法扣留機車；民眾4日到派出所想領回保證金，所長發現同仁誇張行徑，立刻報請分局處置，將這名徐姓員警依違背職務受賄罪嫌函送偵辦。

徐姓員警1日遇到洪姓民眾前來索取司法寄存文書，見對方騎機車，但渾身酒氣，當場測試，酒精濃度超過每公升0.15毫克，依規定應予以查扣機車，等裁罰程序完成後才能發還。

然而，洪姓民眾一直拜託，表示自己急需使用交通工具，央求員警不要查扣他的機車，更主動表示願意交付2萬元保證金，強調自己一定會去繳納酒駕罰鍰，沒想到徐姓員警竟然答應，收下2萬元保證金，未當場查扣民眾機車。

洪姓民眾事後果然將罰單繳清，4日拿著單據回到派出所，表示想領回2萬元保證金，正好當天徐姓員警不在場，洪男便向所長表明來意，所長發現同仁未依規定處置，立刻向所屬林園分局陳報，分局也主動調查，並報請檢察官指揮，檢附相關證據函送偵辦，釐清徐姓員警是否觸犯貪汙治罪條例違背職務受賄罪。

林園分局表示，將加強員警法紀教育，要求未來一定要遵行各項法律程序、落實稽核工作，避免員警有僥倖心態，以符合人民期待。

(中時 )