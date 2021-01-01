民進黨政府無視民意堅持開放萊豬，為使此許多縣市議會通過自治條例要求境內豬肉萊劑零檢出，行政院昨天卻宣布這些條例違憲。對此前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫紛紛聲援地方做法，馬英九更直言，地方政府為了維護人民的健康，比中央政府的規定更嚴，應該不會違反憲法。

馬英九、江啟臣與朱立倫今天參加國民黨中央舉辦的元旦升旗典禮時接受媒體堵訪，馬英九指出，地方自治如果跟中央完全一樣，那要地方自治幹嘛？換言之，有些方面地方可以有不同的作法。

江啟臣則呼籲行政院不要把地方政府當成敵人，地方的自治條例是議會通過的，跟國會代表人民一樣，行政院不僅手伸進國會，如今又干涉地方，漠視人民健康，公然踐踏民意，民意將反撲。

江啟臣還說，2013年蘇貞昌當民進黨主席時主張地方應該用自治條例規範瘦肉精零檢出，對照如今，民進黨是雙標黨，民進黨執政沒有民主只有民進黨做主。看待未來釋憲，江啟臣坦言，自從蔡英提名的大法官站絕大多數以來，多次釋憲結果都引發法界重大爭議，對未來的釋憲大家一定會擔心，但國民黨還是會協助地方提出釋憲。

馬英九也說，民進黨對許多議題都沒有一定標準，只要對他有利就可以，所以以前蔡總統率領許多群眾反萊豬，這是一個不好的示範，讓人民覺得政府變化無常，對自己講的話都不記得，人民對政府的信賴會大量降低。

朱立倫也痛批民進黨政府作法霸道，地方政府絕對有權力提出釋憲，他也質疑行政院宣告地方自治條例，形同行政院超越大法官與司法院，因此他呼籲絕不要讓民進黨的行政院，變成中華民國的司法院，希望大法官能秉持地方自治精神與憲法原意，宣告民進黨的做為違反憲法。

另外針對行政院說施行萊豬自治條例會懲處公務員，是否算是恫嚇？馬英九認為有點像，江啟臣更指出，如果民進黨政府可以用這樣的方式面對民意，與獨裁統治有甚麼兩樣？。

此外針對美國在台協會(AIT)發布2020年回顧影片，包括處長與六都市長當中五位的合影，獨缺曾當面向AIT反映台灣民眾不想吃萊豬的台中市長盧秀燕，馬英九表示，自己倒沒有看到這個畫面，他覺得，在個議題上，美方有他的立場，我們地方政府也有我們地方政府立場。江啟臣則說，這要問AIT，他不便代替美方說明，尊重他們的影片，美國所有駐外單位應該都有自己在駐在國謹守的分際。

(中時 )