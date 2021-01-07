針對美國發生川普支持者衝進國會，欲阻止聯席會議認證拜登勝選總統，國民黨政策會專員呂謦煒今在臉書提醒，對照民進黨政府先前押寶川普，以「國家利益」為由開放萊豬進口，現在還與川普政府一起高調召開政治軍事對話，川普拒絕承認選舉結果，難道蔡英文總統還要繼續壓寶川普？

呂謦煒說，蔡政府拒絕正視民意，一聲令下就開放含萊克多巴胺豬肉進口台灣，民進黨更以人數優勢強行輾壓，無視反萊豬高張的民意，還有配套措施並不完善的事實。他多次呼籲恐造成台灣豬肉市場漫無失序，台灣民眾人心惶惶，民進黨政府拒不接受，還說這是「國家利益」，要台灣人「吞下去」，如今美國國會被川普支持者攻陷，台美卻高調召開政治軍事對話。現在執政的川普拒絕承認選舉結果，「蔡英文還要繼續跟川普唱雙簧？還要再繼續壓寶川普嗎？」進口瘦肉精豬肉，如今看來，是未見其利，先蒙其害！

呂謦煒指出，在萊豬得以開放後，行政院長蘇貞昌高調稽查，但是瘦肉精豬肉根本還沒到港，現在稽查根本沒有用，只是為作秀而作秀；更有甚者，是台灣豬標章亂無章法，農委會、衛福部……各唱各的調，沒有統一規範，更說只要攤商有標示就好，但人民怎麼知道攤商標示的一定確實？像貢丸等可能含豬肉的食品，是否做好標示了？美豬不等於萊豬，萊豬也不等於美豬，只標示豬肉產地，根本無法讓民眾了解它是否含有瘦肉精，讓民眾陷於錯亂，攤商承受壓力。行政院長蘇貞昌也全未解決民眾的這些疑慮，只是在唱高調而已！

他怒指，前中研院長李遠哲更將瘦肉精比喻成糖，說糖也是毒，適量即可。但是瘦肉精本身並沒有完整科學證據表明吃少也對人體無害，怎可與糖比喻？退一萬步來說，就算理解李是想將瘦肉精與糖等量齊觀的良苦用心，但在營養標示上，瘦肉精與糖是否也能等量齊觀？現在營養標示連糖的成分都會標示出多少克，或佔人體健康比例多少，那麼是否也能要求政府將瘦肉精比照糖來辦理，標示肉製品有多少瘦肉精？而瘦肉精並不是人體所需的物質？

呂謦煒抨擊，執政黨的權力來自人民，民進黨竟然無視人民拍桌、上街抗議，都不痛不癢，人民只好以公投展現意。

呂謦煒強調，國民黨啟動「反萊豬食安公投」連署，呼籲全台民眾一起參加，國民黨致力在3月19日前募集50萬份連署，也趁這個機會希望人民頭家們共同響應，因為這是讓大家有發聲的機會，「破六成的反萊豬民意不能被忽視，我們一定要展現反萊豬的決心！」

(中時 )