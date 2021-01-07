春節返國潮預估上看五萬人，但各地方防疫旅館屢屢爆發搶房潮，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前全國共有1.6家防疫旅館，預計月底前，全台會再增加1萬房，達到2萬6000房的數量，同時搭配1500~2000間的集中檢疫場所，盼讓國人有家可回。同時為避免再度發生防疫旅館內交叉感染事件，莊人祥也表示，鼓勵地方政府可以突襲檢查旅館的消毒等防疫作為。

1月15日零時起，返台執行居家檢疫者將實施更嚴格的「一人一戶」新制，碰上春節返鄉，引爆國內防疫旅館「搶床潮」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預估春節約有5萬人返國，考量年節將至，為避免海外國人訂不到防疫旅館有家歸不得，1月8日起，將開放1500至2000房集中檢疫場所供海外國人使用，防疫旅館也從現行1.6萬床，同步增加1千多房，以台北市為主。

不過，直到今天仍傳出許多台商根本訂不到房，揚言要到指揮中心丟雞蛋。對此莊人祥今天表示，目前防疫旅館月底前可望再增一萬間，等於將會提供2萬6千的房間數，但分佈縣市為何？他說，仍有待觀光局協調。

但由於浙江台商爆發住在防疫旅館期間和德國入境者住在同一家防疫旅館，引發兩人在防疫旅館內交叉感染的疑慮，未來國人返台，如何加強防疫旅館的防疫？

疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青今天強調，12月10日知道有兩例確診者住在同一間防疫旅館後，立刻了解，兩案彼此不認識，來台時間不同、住的樓層也不同，但仍啟動調查，包含入住動線、旅館員工、同住旅客、通風系統、病毒基因比對，總共採檢14名員工，17名旅客，不論是血清抗體或是核酸採檢都是陰性。

環境部分，也針對容易觸摸的門板、電話、遙控器、馬桶、洗手台等20件環境檢體，經過PCR檢驗也都是陰性。空調部分，也請專家評估過，確認不會有交叉氣流的影響，加上監視器監控，也沒有發現這兩案都沒有出房門，沒有任何直接或是間接的接觸機會，加上飯店之後針對入住動線全面清潔消毒，沒有擴散的風險。

有醫師建議，可以針對防疫旅館進行突襲市檢查？莊人祥今天表示，有關防疫旅館清消都有SOP，例如有檢疫者入住後，至少要靜置3小時才能清消等。他表示，突襲檢查和各縣市的管理有關，但會鼓勵各縣市有這樣的措施。

(中時 )