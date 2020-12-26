林姓網友發出開箱照片，讓大批網友直呼太誇張。(圖/林姓網友授權提供)

林姓網友貼出商品照，讓大批網友直呼快吐了。(圖/林姓網友授權提供)

收到網購產品一定要仔細檢查！林姓網友於臉書發文，表示自己看到網友推薦的證件夾在電商平台上剛好有優惠，便興高采烈下單，怎料，今(26日)開箱時，發現商品外盒上全都是霉斑，打開的畫面更是慘不忍睹，「整個發霉到很糟糕」，雖他聯繫客服後得以退貨，但這次經驗也讓他表示，若該平台品管再不改善，只好將它列為拒絕往來戶了。

林姓網友今日在臉書交流社團上發文指出，自己用了許久的證件夾剛好舊了，恰巧收到該電商平台的優惠券，便毫不猶豫的打開手機下單，出貨速度快過沒多久就收到商品，讓他誇獎送貨速度值得讚許，但下秒他卻反問，「可是出貨品質都沒在控管嗎？」

接著他發出2張照片，只見外盒上佈滿霉斑，看起來是陳年舊物，讓他不解，這樣的商品怎麼能夠出貨，沒想到打開後的畫面才讓他真正的眼神死，「我收到時，想說裡面慘了，結果打開一看，果然，整個發霉到很糟糕，讓我根本不敢放到桌子上拍照」。雖他當下立馬致電客服並要求更換，但他同時也呼籲，有購買同款商品的網友，收到商品時一定要檢查，以免發生同樣悲劇。

貼文發出後讓引起不少討論，「好扯喔，以後開箱都要錄影」、「清庫存也不是這樣做的～太瞎」、「這放10年了吧！」、「光看照片我過敏都要發作了」、「好噁喔，快吐了」。不過有網友表示，自己購買同樣商品，但收到的是全新無疑慮的，「謝謝提醒，我的沒問」。

此外，林姓網友也向《中時新聞網》透露，雖然此次購物經驗不太理想，但仍願意給該電商平台1次機會，「主要是服務還不錯，送貨速度也快」，不過他也再次強調，希望品管能再加強，若下次品管再不改進的話，就會考慮更換平台購物。

(中時新聞網)