頭屋鄉明德水庫風景優美景色宜人，假日常有大批觀景休閒人潮，苗栗縣政府推動明德水庫自行車專用道新建計畫，發揚水庫山明水秀風光。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府計畫新建明德水庫自行車專用道，受到地方支持，去年獲客委會補助完成先期規畫，預計打造「一寮、二島、三環線」，總長約11公里的專用自行車步道，並將於28日召開地方座談會廣徵民意，共同打造居民、遊客皆喜愛的遊憩環境。

2018年起縣府推動明德水庫自行車專用道新建計畫，總經費約6.6億元，去年獲得客委會2000多萬元補助完成「苗栗縣明德水庫自行車專用道先期評估規畫案」，將打造「一寮、二島、三環線」總長約11公里的專用自行車步道。

縣府水利處說明，明德水庫自行車專用道將以安全、低碳、人本的遊憩方式，串聯老田寮聚落、日新海棠雙島，以「大觀小探、騎行明德」的遊程構想，佈設適切的動線，規畫4大觀：觀壩、觀島、觀水、觀提，以及2小探：探客庄、探秘境，共6大主題區的環境營造，發掘明德水庫及周邊產業聚落之美。

水利處指出，明德水庫自行車專用道進入規畫設計階段，將於28日上午10點，在頭屋鄉明德社區活動中心召開座談會，收集民眾意見，打造滿足各方使用需求的自行車道，成為在地與民眾與外來遊客皆喜愛的遊憩環境。

(中時 )