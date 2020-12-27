當地消息人士與媒體報導，埃及首都開羅近郊一所私立醫院今天上午發生大火，造成7名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病患喪生，數人受傷。

位於開羅市中心東北30公里處奧伯市（El Obour）艾瑪爾（Misr Al Amal）醫院上午9時許起火，路透社引述安全單位與醫療消息來源表示，初步調查是電力系統故障引起。

消息指出，醫院已進行疏散並且關閉，病患移轉到開羅一家公立醫院。

法新社報導，安全與司法消息來源說，這場大火奪走7名染疫病患的性命，這場在醫院加護病房發生的火災也造成其他5人受傷。

當地媒體報導，消防人員趕到現場撲滅大火，防止火勢進一步蔓延。

目前為止，埃及通報確診2019冠狀病毒疾病有13萬126人，其中7309人不治。

和其他地方一樣，埃及因染疫人數攀升，衛生醫療設施負荷緊繃。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思(示其)）1091227

(中央社)