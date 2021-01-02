民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，將在今年1月16日舉行第三階段投票，最新消息指出，雖然「罷王」由民間發起，但在藍委張育美、魯明哲，以及國民黨桃園市議員梁為超、黃敬平「4強棒」的號召下，這次罷王投票很有可能寫下中壢罷免議員成功的歷史。

王浩宇罷免案將在16日投票，罷王中壢總部去年12月30日在省道台一線的天晟醫院外牆，以「桃園市民眾服務社」名義掛出大幅宣傳看板，展開新一波攻勢，號召中壢市民眾一起站出來罷免王浩宇。元旦連假後，也將發起跨黨派街頭舉牌行動，目前已選定10個路口。

「桃園市民眾服務社」在天晟醫院外牆掛起罷王的大看板。（圖為資料照，讀者提供）

網路媒體《信傳媒》報導，張育美為了挺「罷王」，寧願撤下原本在看板上的醫院廣告，就是要將中壢最好的牆面提供給「罷王團體」使用。除張育美外，梁為超擁有雄厚的地方基層實力，能有效打出「陸戰」，外加記者出身的黃敬平操作「空戰」，兩相加乘下，足以有效壓制王浩宇。

而這4強棒之中，魯明哲為最重要的「中心棒次」，該內容分析，罷免王浩宇案需達7萬8786票才會過關，在2020總統立委選戰中，魯明哲在中壢就拿下10萬多票，只要魯動員8成支持者出來，「王浩宇就罷定了！」

罷王總部發起人唐平榮也表示，這次罷王可說集結「藍綠黃白」力量，路除了藍營黨務人士及民代協助，曾任立委蔡壁如助理的民眾黨中壢服務處主任林昭印、時力立委邱顯智助理林佳瑋都參與或力挺，民進黨雖無人站上檯面，但從高雄市議員黃捷罷免投票成立，就有綠委賴品妤等人公開送暖，王浩宇卻無民進黨任何人聲援，就可看出綠營也不認同王。

(中時新聞網)