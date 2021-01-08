台北市議員王世堅質詢時任台北農產公司總經理韓國瑜時，曾喊出「南北菜蟲一起串聯」金句。（圖／本報系資料照）

高雄市議員黃捷罷免案2月6日（星期六）將舉行投票。近期黃一改過去低調作風，不斷將雙方對立性拉高，不但在新年感言中重提「罷韓」案，還放話要與罷捷團體「直球對決」，日前更大動作赴高雄市前市長韓國瑜曾任職的台北農產運銷公司考察，宣示意味十足。對此，媒體人黃暐瀚直言太危險，因為韓2020年參選總統時，拿到的票數勝過黃的罷免門檻，如韓粉團結起來，黃被罷免機率極高。

黃捷於去年12月29日赴台北農產運銷公司考察，不僅特別拍下「我在北農考察中！」照片，更在文末表示：「以後不會再有南北菜蟲一起串聯了！我們要將好的農產品、好的技術串連起來，世間兄你說對不對！」值得注意的是，黃引用韓國瑜任台北農產公司總經理時，面對民進黨台北市議員王世堅質詢時的名言，其所指的「世間兄」，則應是指「王世堅」。

根據中選會公布的選舉辦法，要通過議員罷免必須通過兩大條件：第一，投票數要超過總選舉人的25%；第二，同意罷免票要超過不同意罷免票。換言之，黃捷所屬的高雄鳳山選區總選舉人數有287829人，罷免門檻必須超過71958票。

《TVBS》新聞6日報導稱，黃捷特別拿台北農產運銷公司考察作為宣傳，這種操作就是刻意想喚醒支持者「反韓」的記憶。但針對黃的操作策略，黃暐瀚直言認為「太危險」，因為韓國瑜2020年代表國民黨參選總統時，在高雄鳳山當地獲得82432票，若這群韓粉到現在仍餘怒未消，團結起來都去投下同意罷免票，那黃被罷免的機會真的非常高，對她實在很不利。

(中時新聞網)