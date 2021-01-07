高雄市議員黃捷罷免案定2月6日（星期六）舉行投票。與黃同樣從時代力量退黨的無黨籍立委林昶佐，近期頻大動作號召「前時力」、親綠與綠營人士，舉辦記者會為黃發聲，可謂「挺捷第一民代」。有「宅神」之稱的媒體人朱學恆認為，林這麼做圖的是自己未來的發展，他專門收集來自各方的「無主」政治人物，匯聚成為日後自己回民進黨的能量。

無黨籍立委林昶佐去年12月23日在立法院舉辦記者會力挺黃捷，現場與會者包括民進黨立委賴品妤與洪申翰、民進黨基隆市議員張之豪、無黨籍台北市議員林穎孟與林亮君、無黨籍苗栗縣議員曾玟學，痛批罷捷團體對年輕世代霸凌與歧視；今年1月4日，林又再度號召民進黨立委劉世芳、社民黨台北市議員苗博雅、前時代力量發言人吳崢舉辦記者會，痛批罷捷團體對女性歧視與霸凌。

朱學恆5日在政論節目《新聞大白話》表示，這些出來支持黃捷的政治人物們各懷鬼胎，林昶佐的目的是吸收各黨的「殘兵敗將」，之前他還在時代力量時，也圈了一批人之後紛紛跳船，這就是其慣用手法；林的做為就像在收集寶可夢（Pokemon）一樣，只要能收集一些弱小的寶可夢，未來要回民進黨的時候，就能展現出比較多的「台灣價值」，聲勢就更為浩大。

朱學恆直言：「你們當真以為他（指林昶佐）跟黃捷多好？」朱認為，林所做一切，為的就是未來自己能有所發展，而相較同樣身陷罷免風暴的無黨籍桃園市議員王浩宇、基進黨立委陳柏惟，黃捷更有未來發展性，所以林才會獨獨只挺黃一人。

(中時新聞網)