新港奉天宮金虎將軍，在台東市街頭威猛吃炮火，場面震撼。（莊哲權攝）

台東金虎爺會27日舉行成立入火安座儀式，嘉義縣新港奉天宮300年開台媽祖，及開基金虎將軍到台東遶境，其中最具震撼效果的「虎爺吃炮」，只見虎爺神轎在堆疊像座小山的鞭炮上，接受炮火洗禮，展現神威，也為後山賜福除瘟 ，吸引不少信眾追隨。

新港奉天宮台東金虎爺會27日正式成立，新港媽及金虎將軍首度聯袂到台東助陣，虎爺沿路進行吃炮儀式，只見臉被炮火熏得全黑的轎班人員，扛著神轎安放在堆得像小山的鞭炮上，點燃瞬間，1聲轟然巨響，濃密的黑煙直沖天際，幾乎淹沒虎轎及轎班人員，場面震撼。

台東金虎爺會會長張品澤表示，虎爺是媽祖座前腳力，一般寺廟虎爺被供於桌下，新港奉天宮的虎爺將軍則祀於供桌上，正統的虎爺吃炮方式有堆成小山的「炮堆」、有把鞭炮布成網絡的「炮網」、及鞭炮捲成長串的「炮龍」，這次在台東街頭都看得到，轎班成員則來自全台各地的金虎爺會。

張品澤指出，全球疫情仍嚴峻，造成人心惶惶，很開心邀請到新港媽及金虎將軍到後山遶境，祈求四時無災，遶境儀式早上8點整，由市長張國洲主持鳴炮儀式，沿路商家備清香素果膜拜，神威顯赫；他感謝新港奉天宮及台東天后宮的全力支持，讓這次活動圓滿落幕。

(中時 )